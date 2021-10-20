Захарова увидела в словах Картера об «угрожающей» России нотки «беседы с психологом»

Заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о России как «критической угрозе» для Лондона напоминают слова из диалога с психологом, которые пересказали в микрофон. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети.

Дипломат также обратила внимание, что в наши дни страны не вступают в многополярный мир, как заявлял Картер, а уже на протяжении долгого времени в нем обитают. Такой мир также не означает конкуренции «его королевства с авторитарными соперниками», отметила Захарова.

«Заявления о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Николас Картер 18 октября выступал в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Именно там он заявил, что Москва, как он считает, «представляет критическую угрозу». Китай политик назвал «хроническим системным вызовом» для Лондона, причем довольно давним.