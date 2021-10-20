Трамп обрушился на «радикальных леваков» за перенос статуи одного из отцов-основателей США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал решение о демонтаже статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. Он обвинил в этом «радикальных леваков».

Экс-лидер отметил, что одного из главных политиков и отцов-основателей просто «выселили из великолепного зала городской комиссии». По словам Трампа, он заранее знал о таком исходе событий и давно предупреждал об этом сограждан.

«Радикальные леваки сошли с ума и причиняют серьезную боль стране, но скоро здоровые люди вернутся, и нашу страну снова станут уважать», — следует из заявления Дональда Трампа.

В здании городской комиссии в Нью-Йорке с 1915 года находится точная гипсовая копия оригинала статуи Томаса Джефферсона из бронзы, которая стоит в Капитолии. Экс-хозяин Белого дома также отметил, что «следующие на очереди» другие герои американской нации — Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон.