Самолеты ВВС США курсировали над Черным морем на фоне визита главы Пентагона в Киев

Американские стратегические бомбардировщики летали над акваторией Черного моря вблизи российских рубежей. Это произошло на фоне рабочего визита главы Пентагона Ллойда Остина на Украину, сообщили в ВВС страны.

Самолеты поднялись в воздух с американской авиабазы в Фэйрфорде. Во время полета пилоты произвели дозаправку, находясь над акваторией моря.

«Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», — следует из заявления.

Аналогичный инцидент произошел на минувшей неделе. Пара американских B-1B Lancer курсировала в воздушном пространстве над Литвой, находясь в непосредственной близости от российских рубежей. Отечественный истребитель-перехватчик МиГ-31 также сопроводил очередной американский бомбардировщик, который пролетал в воскресенье над Японским морем.