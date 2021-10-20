Владимир Путин пока не планирует обращаться к россиянам в связи с пандемией коронавируса

Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует обращаться к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление в среду, 20 октября, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава государства уже обращался к нации в связи с COVID-19. Это произошло в 2020 году в разгар пандемии, когда Путин выступил со специальным обращением к россиянам.

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

В среду Владимир Путин проведет совещание с Правительством РФ, где обсуждению подвергнется пандемия коронавируса и связанные с ней аспекты. Процесс будет происходить в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее также глава Кабмина России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все идеи по противостоянию пандемии коронавируса. Голикова представит результаты своей работы в рамках совещания с президентом страны 20 октября.