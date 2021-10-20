Роскосмос намерен сменить генподрядчика из-за неудовлетворительной работы на Восточном

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин устроил «разнос» главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслану Мухамеджанову. По информации источника, последний не справляется с работами на Восточном.

Рогозин поручил создать строительное управление, которое будет новым генподрядчиком на Восточном. Он распорядился перенести из Москвы в Циолковский головные офисы операторов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома, передает РИА Новости.

«На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава Роскосмоса устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном», — добавил источник.

На совещании рассмотрели кадровый состав и структуру строительного управления Центра. Рогозин поручил заместителю гендиректора по капитальному строительству Роскосмоса Константину Матвееву прямое директивного управления ЦЭНКИ.