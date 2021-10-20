Полиция перекрыла дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в здании минтруда США

Несколько дорог в Вашингтоне закрыты для движения из-за сообщения о возможной бомбе в здании Министерства труда США.

Сейчас на месте работает полиция Капитолия, передает журналист издания Axios. Американские правоохранители проверяют здание ведомства и близлежащую территорию на возможное наличие взрывного устройства.

Местные власти и представители самого министерства финансов пока не давали официальных комментариев по этому поводу. Жителей американской столицы и автомобили временно не пускают на перекрытые полицейскими дороги. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.