Взрыв в одном из зданий по улице Братьев Темировых произошел во Владикавказе

Жители Владикавказа стали свидетелями взрыва по улице Братьев Темировых. Сообщается, что ЧП произошло после полуночи 20 октября.

Согласно неподтвержденной информации, взрыв в здании мог произойти из-за газовой плиты. На место происшествия, по словам очевидцев, стягиваются экстренные службы Владикавказа. Им предстоит установить точную причину случившегося.

Некоторые очевидцы сообщают о пожаре, который начался после взрыва на улице Братьев Темировых. Уточняется, что мощный хлопок был слышен во всем районе. Информации о пострадавших и погибших еще не поступало, пишет Пятый канал.

Еще один взрыв произошел в городе Павловск Воронежской области. Местные жители указывают, что ЧП произошло в торговом центре «Атлас». В результате случившегося у здания повредилась обшивка и окна. На месте работают экстренные службы города и бригада медиков.