ФБР закончило обыскивать квартиру бизнесмена Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники Федерального бюро расследований завершили обыск и вынос коробок из нью-йоркской квартиры, якобы имеющей отношение к бизнесмену Олегу Дерипаске.

Сотрудники Федерального бюро расследований уехали с территории квартиры на двух джипах. Один из правоохранителей дал короткий комментарий и кивком подтвердил завершение следственных действий, пишет ТАСС.

«Они сказали, что все завершили», — сказал правоохранитель.

Ранее рядом с территорией дома были замечены большой фургон и машины с мигалками. Сотрудники ФБР выносили из квартиры коробки. Что именно в них было, не сообщается. Агенты уже обыскали особняк родственников российского бизнесмена Дерипаски в Вашингтоне.

Сотрудники бюро вывезли припаркованный рядом с домом родственников Дерипаски джип. Обыски начали проводить с утра. С чем они связаны, не сообщается. Сообщается, что правоохранители США не выдвигали российскому бизнесмену обвинений.