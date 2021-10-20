Пушков: Россия показала НАТО, что с ней нельзя вести «диалог с позиции силы»

Россия, приостановив работу миссии НАТО в Москве и закрыв свое постпредство при Североатлантическом Альянсе, «похоронила» идею руководства военного блока о ведении диалога с РФ с позиции силы.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Как заявил министр в начале недели, постоянное представительство России при НАТО будет закрыто с 1 ноября или в один из последующих дней, и после этого, если руководству военного блока понадобиться пообщаться с представителями РФ, ему придется обратиться в российское посольство в Бельгии.

Как заявил по этому поводу Алексей Пушков, этим шагом Россия лишила руководство НАТО возможности «имитировать контакты при их отсутствии» и успокаивать европейскую общественность намеками на наличие некоего диалога с Москвой, хотя на деле никакого диалога нет.

«"Диалог с позиции силы" с Россией изначально был плохой затеей. Возможен только равноправный диалог. В его отсутствии НАТО лишается возможности диалога как такового», — добавил сенатор.

А оставленная Альянсу российским Министерством иностранных дел возможность назначить одного из послов стран-членов НАТО своим представителем в Москве, чтобы через него при необходимости доводить нужную информацию, является лишь резервной линией связи и не может заменить полноценный механизм поддержания отношений Между Брюсселем и Москвой, каким был в свое время Совет Россия – НАТО.

«Пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», — добавил Пушков.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, предваряющей заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое пройдет в Брюсселе 21-22 октября, заявил, что Альянс готов к контактам с Москвой и готов к ним, как только Москва проявит встречное желание. В условиях нынешней напряженности, по словам Столтенберга, важно встречаться и вести открытый диалог, в ходе которого можно обсудить все возможности взаимодействия НАТО и РФ.