Рар: богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз обернулось бы дополнительными тратами для стран-членов ЕС, и именно поэтому они и не хотят присоединения этой страны.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, который прокомментировал недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев пока не задает вопросов о сроках вступления Украины в Евросоюз, так как знает, каким будет ответ.

По словам Александра Рара, самые крупные и сильные страны Евросоюза – Германия, Нидерланды, Франция, от которых во многом зависит развитие экономики и устойчивость финансовой системы ЕС, действительно выступают против того, чтобы Украина присоединилась к объединенной Европе.

Богатые члены Евросоюза очень щепетильно относятся к тому, чтобы страны-кандидаты на членство в ЕС строго соответствовали установленным критериям и нормам, добавил немецкий политолог.

«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы. Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты», — объяснил эксперт.

Но такие члены Евросоюза, как страны Балтии и Польша, продолжают продвигать идею евроинтеграции Украины. Но они это делают, преследуя собственные интересы, так как они рассматривают Украину, как буфер между Европой и Россией. Но этого для вступления в Евросоюз все же недостаточно, рассуждает Рар.

Но украинские власти, по его словам, несмотря на слова Зеленского, вряд ли всерьез оставили надежду войти в европейские институты. Киев будет продолжать бороться за место в Евросоюзе, уверен Александр Рар, потому, что у него просто нет никакой другой политической линии.