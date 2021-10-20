Шарий: вольнолюбивость украинцев – это красивая сказка

Большая часть украинцев не обладают смелостью, чтобы противостоять властям и отстаивать свою позицию. Жители европейских стран никогда не стали бы терпеть от своих властей то, с чем мирятся жители Украины.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил известный украинский видеоблогер, журналист и политик Анатолий Шарий, который прокомментировал ситуацию, когда победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» украинка Анна Неплях подверглась на родине травле из-за того, что в своем блоге использует русский язык. Девушка была вынуждена оправдываться на украинском языке.

По словам Анатолия Шария – русскоязычного видеоблогера который являясь украинцем, много лет живет в Европе и имеет там статус беженца, так как на родине власти преследуют его по политическим мотивам, ему уже надоели регулярные оправдания украинцев за то, что они предпочитают общаться на русском языке, а не на мове.

«Когда людей вынуждают говорить на языке, на котором они говорить не хотят или не умеют, это грустно. Если язык вынуждены навязывать, значит, он никому не нужен. И оправдываться за использование русского языка — это слабость», — заявил блогер.

При этом Шарий добавил, что для украинских радикалов подобные кампании травли соотечественников стали своего рода работой. Но выглядит это все, по словам блогера, плохо.

Большинство жителей Украины, по его словам, не имеет смелости и никогда не осмелеет настолько, чтобы отстаивать перед властями собственную позицию.

«То, что украинцы вольнолюбивые и резкие – красивая сказка, — отметил Шарий. — В европейских странах, в которых я жил, люди не терпели бы и недели того, что терпят украинцы и однозначно вышли бы на улицы и смели эту власть».

В заключение блогер выразил надежду, что, возможно, лет через 40 на Украине что-то изменится к лучшему, но сейчас этого точно можно не ждать.