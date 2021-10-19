Агенты ФБР эвакуировали джип Дерипаски в Вашингтоне

Черный внедорожник, припаркованный вблизи особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, был эвакуирован сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР).

Большое двухэтажное поместье расположено в элитном районе американской столицы. В здании с самого утра проходят обыски. Причины следственных действий в особняке бизнесмена правоохранители не называют, передает РИА Новости.

Джин марки Ford Edge выехал за ворота, где его погрузили на эвакуатор. Перед этим сотрудники ФБР провели обыск в салоне автомобиля.

Согласно открытым базам данных, внедорожник был выпущен в 2013 году в Канаде. Информация о его владельцах остается засекреченной, так как законодательство Вашингтона запрещает распространять подобные данные.