Минфин США пригрозил «Газпрому» привлечением к ответственности за нарушение санкций

Решение Минфина США о привлечении «Газпрома» к ответственности принято на фоне критики со стороны американских сенаторов за отказ Вашингтона от мер против «Северного потока — 2».

Российскую компанию «Газпром» планируется привлечь к ответственности за действия, нарушающие санкции США, заявил первый заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Однако он не уточнил, о каких конкретно действиях и санкциях идет речь.

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — цитирует Адейемо РИА Новости.

Строительство «Северного потока — 2» подошло к концу 10 сентября. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Общая мощность двух ниток трубопровода достигает 55 млрд кубометров газа в год.

Летом власти США и Германии заявили, что для реализации проекта «Газпром» должен продолжить транзит голубого топлива через Украину после 2024 года. Вместе с этим Вашингтон и Киев решительно выступили против «Северного потока — 2», называя его «угрозой для энергетической безопасности Европы».

В Москве неоднократно повторяли, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. Он принесет выгоду не только России, но и всей Европе, которая сможет покупать газ по выгодной цене.