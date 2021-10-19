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ФБР не выдвигало обвинений против миллиардера Олега Дерипаски

ФБР не выдвигало обвинений против миллиардера Олега Дерипаски

Американские правоохранители не выдвигали обвинений против российского бизнесмена и миллиардера Олега Дерипаски. Накануне в домах родственников россиянина в США прошли обыски, передает телеканал ABC News.

Во вторник сотрудники спецслужб начали проводить обыски в американском особняке, который считают связанным с Дерипаской. Спустя время представитель предпринимателя сообщил, что ФБР проводит работы в домах родственников россиянина в Нью-Йорке и Вашингтоне.

«Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось», — следует из сообщения на сайте телеканала.

Источник телеканала NBC News ранее озвучивал причину повышенного внимания ФБР к Олегу Дерипаске. По заявлениям журналистов, обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Пресс-служба ФБР воздержалась от комментариев по факту происходящего.