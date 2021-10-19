Глава испанского правительства предложил объявить проституцию вне закона

Власти Испании предложили объявить сферу интим-услуг вне закона. Глава правительства Педро Санчес заявил, что проституция позорит страну.

Секс-услуги, по мнению Санчеса, являются рабством, об этом он рассказал в своем выступлении в Валенсии на съезде Социалистической партии. Своим заявление глава правительства затронул интересы бизнеса с огромными оборотами, пишет издание NEWS.ru.

В стране работают более 1500 легальных клубов по оказанию интим-услуг, страна входит в тройку лидеров по торговому обороту в сфере секс-бизнеса. Проституция разрешена только для «самозанятых», за сутенерство можно получить наказание по уголовной статье. Социалисты уже не первый раз делают попытки искоренить проституцию, однако перед ними стоит нелегкая задача.