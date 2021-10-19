Психолог Наумова перечислила принципы обучения ребенка взаимодействию с незнакомцами

Родителям важно знать, как правильно объяснить ребенку, основные правила общения с незнакомыми людьми на улице. Детский психолог Наумова посоветовала проводить обучение в виде игры.

Дети дошкольного возраста легче воспримут и запомнят информацию, если давать ее в развлекательной форме, в виде игры, передало NEWS.ru. Учителю в данном случае следует преподносить информацию дозированно, задавать наводящие вопросы и предлагать корректны пути решения. Главное — избежать запугивания.

«Чтобы ребенок, когда его кто-то позовет, уже четко знал, что нужно сказать. А сказать нужно: «Сейчас я спрошу у родителей разрешения»», — рассказала специалист.

Психолог прокомментировала обучение и детей более старшего возраста. Она отметила, что школьник все равно остается достаточно наивным. Ему следует подробно объяснять последствия общения с незнакомцами, как и маленьким детям, но в соответствующей форме.