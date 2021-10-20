Вассерман: разрыв отношений с НАТО не помешает связям России с другими странами

Решение главы МИД РФ Сергея Лаврова приостановить работу миссии НАТО в Москве и закрыть российское постпредство при НАТО в Брюсселе, никак не повредит связям России с другими странам, и даже наоборот – поможет наладить отношения.

Такое мнение в беседе с информационным агентством iReactor высказал депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, который прокомментировал сделанное накануне заявление МИД России о том, что работа миссии НАТО и информационного бюро Альянса в Москве будет приостановлена с 1 ноября. Кроме того, было объявлено и о закрытии постпредства РФ по Североатлантическом военном блоке. Теперь, если руководству НАТО потребуется связаться с Россией, это можно будет сделать через посольство РФ в Брюсселе.

Данные меры, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, стали ответом Москвы на отзыв аккредитации восьми российских дипломатов, работавших в постпредстве при НАТО, которых Альянс заподозрил в том, что они, якобы являясь «необъявленными сотрудниками разведки», вели «враждебную деятельность».

Анатолия Вассермана, комментируя ситуацию, назвал решение российской стороны очень верным, отметив, что оно благотворно отразится на связях Москвы с другими государствами.

«Связям с другими странами это некоим образом не повредит, поскольку чем больше натовцы настаивали на том, чтобы мы общались с ними напрямую, тем, соответственно, активнее они пытались урезать наши связи с отдельными странами, входящими в НАТО. Теперь, когда мы отказались общаться с НАТО как с единым целым, у них уже не будет возможности ограничивать связи отдельных стран с нами. А это, по-моему, заметно улучшит положение дел в мире», — объяснил свое мнение аналитик.

Также Вассерман добавил, что Североатлантический Альянс стремится навязывать всем свою позицию по самым разным международным вопросам, и ему выгодно иметь дело с разобщенными странами. Кроме того, НАТО не хочет выслушивать позицию Москвы, которую пытались доносить российские дипломаты.

А раз НАТО не дорожит связью с Россией, то и ей не нужно навязывать свое общение, считает эксперт.

«Почему это так? Запад, в данном случае европейская и англо-саксонская цивилизация, в принципе отказывается воспринимать русскую цивилизацию как заслуживающую право на жизнь и делает все от него зависящее, чтобы русскую цивилизацию разрушить. В том числе они делали это через рекламу НАТО в России и через ограничение прав наших высказываний и позиций по НАТО», — объяснил Вассерман.

По словам аналитика, представительство России в НАТО было сокращено именно для того, чтобы уменьшить возможности РФ высказывать свое мнение на данной площадке. И Россия, заключил депутат, больше не будет пытаться налаживать отношения там, где ей не рады. Вместо этого она будет налаживать связи там, где это имеет смысл.