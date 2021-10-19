Девятилетний ребенок погиб при падении из окна многоэтажки в Мурманске

Тело девятилетнего мальчика с признаками падения с высоты обнаружили под окнами многоэтажного дома на улице Достоевского в Мурманске. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра специалисты установили, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

«Возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит проверить различные составы преступлений против личности», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи опрашивают родственников и знакомых школьника и устанавливают круг подозреваемых.

Ранее студент МГУ погиб, выпав из окна 14-го этажа общежития на юго-западе Москвы.