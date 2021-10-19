Американская журналистка Хэдли Гэмбл откровенно флиртовала с президентом России во время интервью, заявил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон в комментарии Daily Mail. По словам эксперта, сам Владимир Путин не поддался женским чарам, сохраняя хладнокровие.

В числе классических приемов женского флирта, использованных Гэмбл в беседе с Путиным, психолог отметил «игру с туфлями», плавные жесты во время перекидывания ноги на ногу и перебирание телеведущей своих волос. Всего специалист насчитал «не менее семи» подобных жестов.

Также о симпатии журналистки свидетельствуют расширенные зрачки, добавил Стэнтон. Он «не совсем уверен», является ли откровенное поведение телеведущей «частью продуманной стратегии» по привлечению внимания российского президента или же проявлением «истинного влечения». Однако очевидно, что попытка Гэмбл была провальной, констатировал эксперт.

«Президент Путин оставался последовательным в языке своего тела и сохранял то, что мы называем базовыми жестами. Мы видим, как президент Путин принимает те же позы и жесты, которые он принимал с другими мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп, Борис Джонсон и Ангела Меркель», – перевело комментарий Стэнтона Daily Mail издание «ПолитРоссия».

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