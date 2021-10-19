Депутат Рады Рабинович: Киев хочет установить прямой контакт с Москвой из-за энергокризиса

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости переговоров президента России Владимира Путина и лидера государства Владимира Зеленского. По словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, официальный Киев делает это неспроста.

Внутри украинского государства множество проблем. Сейчас Киев переживает сложные времена. Особенно ситуация обостряется на фоне развивающегося международного энергетического кризиса. Именно из-за этого руководство хочет установить прямой контакт с Москвой, считает политик.

В эфире местного телевидения депутат назвал странным поведения властей Украины. Они настойчиво выступают за необходимость личной встречи Зеленского и Путина. Таким образом, по мнению Рабиновича, правящая верхушка пытается решить свои проблемы. Ведь страна не готова к отопительному сезону. Киев не может гарантировать населению поставки газа.

«Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с (председателем правления «Газпрома» Алексеем. — Прим.ред.) Миллером, с (президентом Франции Эммануэлем. — Прим. ред.) Макроном. Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву (в 2020 году. — Прим.ред.), договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!» — объяснил Рабинович.

Ранее стало известно, что США и Китай намерены заключить договор о поставках газа. Это соглашение может усугубить ситуацию с энергокризисом в Европе, заявили журналисты немецкого телеканала N-TV.