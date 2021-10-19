Объявившего голодовку Саакашвили могут отправить в больницу по рекомендации врачей

Группа медиков, которая был создана для контроля здоровья Михаила Саакашвили, рекомендовала госпитализировать его в целях профилактики. Бывший президент Грузии уже 20 день продолжает голодовку в Руставской тюрьме.

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили, который содержится в Руставской тюрьме, объявил голодовку 1 октября. Политик выразил несогласие с предъявленными ему обвинениями и объявил себя политзаключенным.

Напомним, что Михаил Саакашвили стал фигурантом уголовного дела об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиения депутата Валерия Гелашвили. Бывший глава Грузии был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в родной стране.