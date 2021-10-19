Рабинович объяснил, почему Украина «лихорадочно» ищет встречи с Путиным

Украина приближается к газовой катастрофе, именно поэтому киевские власти срочно ищут встречи с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

Об этом, комментируя в эфире телеканала «Украина 24» лихорадочные действия украинских властей, рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном… Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву, договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины, — напомнил Рабинович. — Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!».

По словам депутата, никого из представителей украинских властей в Москве видеть не хотят, поэтому попытку договориться о покупке газа предприняла делегация партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это произошло в марте 202 года, когда депутаты от парламентской фракции ОПЗЖ, в том числе Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, посетили Москву и впервые за шесть лет приняли участие в заседании Госдумы.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский в попытке успокоить украинских граждан заявил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы без потрясений пройти отопительный сезон, сохранив цены для населения на «приемлемом уровне».

Однако, несмотря на слова главы государства, украинские регионы уже испытывают серьезные проблемы с отоплением. В ряде украинских регионов власти были вынуждены ввести режим ЧП, из-за того, что у госучреждений нет денег на получение отопления по тем ценам, которые предлагают поставщики услуг, вынужденные закупать газ по европейским спотовым ценам.