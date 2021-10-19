Самолет с десятками пассажиров на борту рухнул в американском штате Техас

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 потерпел крушение в округе Уолтер, штат Техас. После падения воздушное судно загорелось. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По предварительной информации, на борту упавшего самолета находился 21 человек. Пассажиры и члены экипажа успели вовремя эвакуироваться. Один человек травмировался, однако, по оценкам медиков, эти повреждения не имеют серьезных характер.

В настоящее время на месте авиапроисшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.