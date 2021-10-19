Foreign Policy: Россия и Китай бросили вызов США, решив вместе открыть базу на Луне

Журналист американского издания Foreign Policy Натаниэль Роум оценил амбициозный план Москвы и Пекина по освоению Луны, предусматривающий в том числе масштабное строительство базы на спутнике Земли.

В июне Россия и Китай представили проект создания совместной обитаемой лунной базы, ставший закономерным последствием «бурного развития российско-китайского сотрудничества», констатирует Роум. В российских СМИ подписанный двумя государствами меморандум о Международной научной лунной станции (МНЛС) охарактеризовали как «отношения космического масштаба».

«Для американцев это вызов, ведь два главных противника США сотрудничают, замыслив дерзкое высокотехнологичное предприятие, цель которого — превзойти планы НАСА по созданию базы на Луне в рамках программы "Артемида" и отнять у США лидерство в исследовании космического пространства», — отмечается в статье FP, перевод которой предоставило издание «ИноСМИ».

Проект не зря называется «международным»: Россия и Китай нацелены на создание глобальной коалиции государств, которые примут участие в строительстве. Европейские страны «обсуждают поступившее предложение», но однозначного ответа пока не дают.

Помимо потенциальных научных достижений и успехов в исследовании едва ли изученного человечеством космоса, глобальная лунная стройка России и Китая важна для земной политики. Роум подчеркивает, что такая работа «повысит национальный престиж и даст толчок к развитию новых технологий и отраслей промышленности» — в недалеком будущем возможны даже эксперименты по добыче лунных ресурсов.

«Строительство и эксплуатация лунной базы потребует огромных финансовых вложений, разработки новых технологий, а также значительных достижений в ракетостроении Китая и России. Бюджет данного проекта не опубликован, но для его реализации наверняка потребуются десятки миллиардов долларов», — обращает внимание автор статьи.

Ранее на Международной космической станции, которая с 1998 года скользит по околоземной орбите, нашли трещины. Подробнее о том, как МКС списывают со счетов и что с этим делать — в нашей статье.