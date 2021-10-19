МИД РФ: Украина не соблюдает Консульскую конвенцию после задержания россиянина Косяка

Действия Киева после задержания представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации Андрея Косяка противоречат Консульской конвенции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что украинские военнослужащие задержали гражданина, несмотря на гарантии безопасности. После Киев заявил, что Косяк имеет гражданство России. По словам Захаровой, украинская сторона была обязана уведомить об инциденте.

«Хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания. <…> Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции», — сказано на сайте МИД.

Захарова добавила, что Москва расценивает действия Киева как провокацию, которая противоречит Консульской конвенции. Россия призывает Украину пересмотреть свою позицию. Кроме того, Москва ожидает оценки инцидента со стороны ОБСЕ.

Ранее стало известно, что гражданина России Косяка задержали 13 октября. После Луганская Народная Республика отказалась от всех контактов с Киевом.