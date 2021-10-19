Власти Сочи заявили об отсутствии отмены туров на курорт из-за коронавируса

Жители России не спешат отменять забронированные ранее туры в Сочи из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом. Такое заявление сделали в администрации города.

Вопреки пандемии коронавируса, на предстоящих зимних праздниках власти Сочи ожидают массового наплыва туристов. По предварительным данным, в предстоящий сезон Краснодарский край намерены посетить порядка четырех миллионов путешественников. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними, сообщает РИА Новости.

Заселиться в отели, гостиницы и хостелы отдыхающие смогут только при наличии сертификата о вакцинации. Тем, кто переболел коронавирусом, будет нужна справка о перенесенном заболевании. Непривитого путешественника также могут заселить в дом отдыха при условии, что он подпишет обязательство вакцинироваться в течение трех дней с момента заезда.

Самыми частыми последствиями коронавируса являются неврологические осложнения. Переболевшие нередко сталкиваются с нарушением обоняния, повышенной чувствительностью кожи, а также с паническими атаками, сообщает телеканал «360».