Многие участники так называемого «штурма» американского Капитолия до сих пор находятся под стражей. Фонд борьбы с репрессиями выяснил, что задержанных пытают, держат против закона в одиночных камерах и не дают освободить под залог.

После «штурма» Капитолия было арестовано более 600 человек. Большинство граждан после задержания было освобождено до заседания суда, однако повезло далеко не всем.

Американские СМИ все чаще публикуют новости о том, как люди, обвиненные за случившееся 6 января, подвергаются насилию. Они содержатся в нечеловеческих условиях. Например, свое отношение к характеру арестов выразили в интервью The Epoch Times юристы Стивен Меткалф II и Джон Пирс.

Адвокаты рассказали, что тюрьма похожа на отсталую страну третьего мира. Они поведали о том, что находящиеся под стражей граждане США пытаются фильтровать грязную воду через носки, а некоторых арестованных держат в «одиночках» почти целыми сутками. Уже сейчас известно о преступлениях, которые вершатся в застенках американских тюрем — один из задержанных получил «тяжелые травмы, которые останутся на всю жизнь». Другому, больному раком, не позволили проконсультироваться с онкологами.

Отмечается, что тюремщики в округе Колумбия нарушают ключевые права человека, а условия содержания в тюрьмах являются абсолютно неконституционными, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как считают представители Фонда борьбы с репрессиями, пенитенциарная система Соединенных Штатов совершенно не соблюдает права и свободы людей, а также действует вопреки актуальному международному праву. Она нарушает даже Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными. С точки зрения ФБР, правительство США попросту запугивает представителей консервативного движения, которые входят в оппозицию к нынешним властям.