Силовики могли нагрянуть в дом Дерипаски по делу о финансировании кампании Трампа

Обыск в доме Дерипаски связан с делом о финансировании предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа, пишет NBC.

Американские СМИ ранее сообщили, что сотрудники ФБР нагрянули в дом российского предпринимателя, который находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Известно, что правоохранители внесли в здание осветительное оборудование, но отказались комментировать ситуацию.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и восьми его активов в 2018 году. В январе 2019-го бизнесмен пытался урегулировать вопрос с американским финансовым ведомством, но сам российский предприниматель и часть активов остались в санкционных списках.