Жительница Урала отправится в тюрьму на шесть лет за ДТП с погибшим ребенком

Чебаркульский суд приговорил 29-летнюю жительницу села Кундравы Челябинской области к шести годам колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб десятилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе судебных заседаний было установлено, что 3 октября 2020 года пьяная женщина, не имея водительских прав, села за руль ВАЗ-2110 и на большой скорости сбила стоящий на проезжей части мопед, на котором находились дети в возрасте трех, десяти и 11 лет.

В результате аварии десятилетний мальчик скончался, остальных детей госпитализировали с различными травмами. Виновница ДТП скрылась с места происшествия, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции.

Кроме тюремного срока, суд постановил взыскать с обвиняемой 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родителям погибшего школьника, а также компенсировать материальный ущерб в размере 42 тыс. рублей.