Дипломат Чижов исключил причастность России к событиям на востоке Украины

Евросоюз имеет искаженное представление происходящего на Украине. Киев хочет, чтобы Россию на мировой арене воспринимали как участницу событий на востоке страны. Однако это не так, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Представители Евросоюза приняли позицию властей Украины по ситуации на востоке государства. Но Россия не причастна к этому, рассказал Чижов в ходе брифинга 19 октября.

«Этого никогда не было, этого нет и не будет», — подчеркнул постпред.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не причастна к событиям в Донбассе. Ситуация в этом регионе является внутренним делом Украины, уточнили в Кремле.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после присоединения Крыма к РФ. Это произошло весной 2014 года. Уже в январе 2015 официальный Киев объявил Россию «страной-агрессором».