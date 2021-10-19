В Вашингтоне сотрудники ФБР устроили обыски в доме миллиардера Дерипаски

Федеральное бюро расследований США проводит обыски в доме российского предпринимателя Олега Дерипаски. Здание находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Информацию распространили журналисты, ссылаясь на представителя спецслужбы.

По сообщениям СМИ, около дома миллиардера сейчас дежурят несколько сотрудников ФБР. Другие подробности в настоящее время неизвестны.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований», — приводит РИА Новости комментарий представителей ФБР в Вашингтоне.

Олег Владимирович Дерипаска — российский бизнесмен, основатель компании «Базовый элемент». В 2008 году он занимал девятое место в рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.