Бабицкий: скорая катастрофа в промышленности Украины — лишь начало

Украина за все время своей независимости еще не сталкивалась с такой катастрофической ситуацией, как сейчас. Промышленность страны стоит на пороге, за которым ее ждет полное разорение.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, комментируя результаты проведенного Федерацией работодателей Украины (ФРУ) опроса, согласно которым, к концу октября 91% отечественных промышленных компаний из-за роста цены на газ перейдет в разряд убыточных.

Цена на газ на внутреннем украинском рынке в отдельных случаях уже поднялась до заоблачного уровня – 50 тысяч гривен (примерно 2100 долларов) за тысячу кубометров топлива.

«Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности, которая единственная в Европе на 100% закупает газ по спотовым (то есть действующим на данный момент) ценам», — цитирует Бабченко пояснительную записку к результатам опроса ФРУ.

При этом журналист напоминает, что на европейских газовых рынках в условиях дефицита энергоносителей цены на газ ставят рекорд за рекордом.

Далее, по словам Бабченко, который продолжает приводить результаты опроса ФРУ, в ноябре уже 96% украинских предприятий станут убыточными, при чем половина из этих предприятий уже сейчас готовится либо сократить производство, либо полностью его остановить. При этом большинство участников опроса заявило о готовности заморозить производство в декабре, так как весь производственный процесс держится на энергии, для производства которой необходим газ.

Результатом этой ситуации станет бешенная ценовая лихорадка на товарном рынке, а цены совершат вертикальный взлет, уверен Бабицкий.

По его прогнозу, рядовые покупатели могут оказаться не в состоянии приобрести муку, макаронные изделия, хлеб и крупы. Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, страна пойдет вразнос, так как столкнется одновременно с голодом, холодом и массовой безработицей.

«Производство стекла, керамики, химическая промышленность, агропереработка лягут полностью. Они не в состоянии выдержать соперничества с европейскими конкурентами, которые не зависят от спотовых цен, поскольку получают газ по долгосрочным контрактам (заключенным и с Россией в том числе). Топливо обходится им в 4–5 раз дешевле: от 300 до 700 евро за 1000 кубов», — напомнил журналист.

Но, по его словам, промышленный кризис является лишь одной из сторон катастрофы, которая ждет Украину. Коллапс произойдет и в сфере жилищно-коммунальных услуг, и в системе теплоснабжения населения.

За первую половину октября рядовые граждане Украины столкнулись с повешением цены на газ в 1,5 раза, и это далеко не предел.

«В Закарпатье приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021–2022 годов, ЧС ввели в Ивано-Франковске, на Полтавщине и в Кременчуге. Аналогичная ситуация в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях», — перечисляет журналист.

Поставщики уже продают газ по цене, которая в четыре раза превышает цену на топливо, заложенную в местные бюджеты. Власти страны пытаются спасти ситуацию, обещая в будущем году компенсировать разницу, но не объясняют, как регионам дожить до конца текущего года. В результате бюджетные организации либо еще не включали отопление, либо уже отключены от него из-за невозможности платить. Власти регионов распустили школьников на досрочные каникулы, закрыли детские сады, а в больницах люди вынуждены терпеть холод.

Все это стало результатом того, что Киев упрямо отказывается заключать прямой контракт на поставку газа с российским «Газпромом», так как цены на голубое голубое топливо на европейских рынках взлетели на рекордную высоту и в преддверии отопительного сезона создали непреодолимый ценовой барьер для украинского населения.

«Политика разрыва экономических связей с Москвой и без того оказалась разорительной для украинской промышленности, в первую очередь ее высокотехнологичных отраслей. То, что не было добито в прошлые годы, будет уничтожено этой зимой. Для простых людей нынешняя зима вне всяких сомнений станет тяжелым испытанием», — считает Бабицкий.

В заключение журналист отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский, который успокаивает жителей страны заверениями, что газа хватает и цены на него для потребителей будут ниже чем в Европе, просто лжет. Ведь запасы «Нафтогаза», которые по состоянию на 16 октября составляли 18,7 миллиарда кубометров топлива, полностью украинской компании не принадлежат Из этого объема «Нафтогаз» может распоряжаться лишь 5-6 миллиардами газа, что в три раза меньше, чем необходимо стране, чтобы не заморозить свое население предстоящей зимой.