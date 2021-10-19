МИД России выступил против рассмотрения в суде Гааги инцидента в Керченском проливе

Суд в Гааге не может рассматривать претензии Украины по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Речь идет об арбитражном трибунале, сформированном по инициативе Киева в 2019 году. На прошлой неделе там прошли слушания сторон по вопросу юрисдикции.

«Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины», — указано в сообщении МИД.

Корабли ВМС Украины в ноябре 5 ноября 2018 года нарушили границу РФ и двинулись к Керченскому проливу. Военные не подчинились требованиям российской стороны и подверглись задержанию, а через несколько месяцев были переданы Киеву по договоренности об одновременном освобождении осужденных.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее раскритиковал обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Москву в суде Гааги. По словам парламентария, «красота» позиции Киева все чаще не принимается во внимание, передает телеканал «360».