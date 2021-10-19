Путин обсудил с Васильевым планы работы фракции «Единая Россия» в Госдуме

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что событие состоялась согласно планам Путина провести беседы со всеми руководителями парламентских фракций. По словам Пескова, мероприятие прошло в онлайн-режиме.

«Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин провел встречи с лидерами ЛДПР Владимиром Жириновским, КПРФ — Геннадием Зюгановым, «Справедливой России — За правду» — Сергеем Мироновым, а также главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Беседа с Васильевым стала последней в этом ряду.