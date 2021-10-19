Депутат Колесников из Екатеринбурга призвал распространить карантин на привитых от COVID-19 граждан

Роспотребнадзор Екатеринбурга ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, однако депутат местной городской думы Александр Колесников скептически отнесся к системе QR-кодов для посещения мест массового скопления людей и призвал ввести более жесткие меры, направленные на борьбу с COVID-19.

Колесников выступил за введение карантина, действие которого распространяется и на вакцинированных. Прививка от COVID-19 — эффективная мера по борьбе с пандемией, однако после вакцинации не стоит забывать про санитарно-эпидемиологические рекомендации и нормы.

«Смотрите, к чему мы сейчас пришли: у нас прививки — они являются антимерой. То есть человек укололся и радостный снимает масочку и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались?» — приводит слова депутата екатеринбургской городской думы Александра Колесникова РИА Новости.

Политик уверен, что прививочная компания может быть продуктивной только при параллельном ужесточении контроля за масочным режимом и расширении охвата тестирования на COVID-19. Предложения о борьбе с пандемией Колесников направит главе региона Евгению Куйвашеву.