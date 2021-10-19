Немецкий журналист Репер рассказал правду о толерантности в России после жизни в Петербурге

Немецкий журналист Томас Репер уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. После двух лет в России репортер уверен: именно здесь люди умеют быть по-настоящему свободными и толерантными.

Поводом для высказывания немца стал вопрос от соотечественника в соцсетях «о наболевшем»: насколько уважительно в России относятся к разного рода меньшинствам и готов ли он вернуться на родину. Правду, которую услышали в ответ подписчики Репера, была неожиданной: журналист не просто не готов возвращаться в Германию, но и уверен, что не продержится там даже пяти дней.

«Всей этой ерунды в России нет. Всех этих запретов в разговорах не существует. Это и есть причина того, почему я теперь и пяти дней в ФРГ просто не вынесу. Россия меня изменила навсегда. Я поэтому, наверное, и полюбил эту страну. Здесь я чувствую себя, наконец, свободным. Здесь в России я могу говорить, что захочу», — делится радостью репортер.

В качестве примера Репер привел историю двух своих подруг. Они придерживаются радикально противоположных взглядов: одна — лесбиянка, а другая — консерватор. Но это нисколько не портит их дружбу и не позволяет ненависти или натужной толерантности испортить диалог. В Германии все иначе, признает репортер: за столь смелый черный юмор и откровенность в общении можно запросто быть «отмененным».

«У меня в кругу друзей есть девушка нетрадиционной ориентации и одна гомофобка. Последняя консервативна донельзя и крайне негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. Но они обе могут посидеть, по-дружески выпить, соглашаясь с тем, что они классные люди, но имеют кардинально противоположные взгляды», — приводит пример подлинной толерантности Репер.

Россия преображает людей, дает им свободу общения и самовыражения, заключает немецкий журналист. Ничего подобного в повседневной жизни в Германии попросту не осталось, а потому и возвращаться на родину больше, чем на пару суток, Репер не спешит.