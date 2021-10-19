Леонков: РФ приготовила достойный ответ на рост угроз у своих границ

Россия планирует до 2024 года провести серьезное обновление своего ядерного оружейного комплекса, поэтому ей предстоят серьезные траты.

Об этом в интервью изданию «Московский комсомолец» сообщил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Ожидается принятие на вооружение тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», которая заменит старые ракеты Р-36 «Воевода» (на Западе их называют «Сатана»). Помимо этого, продолжается оснащение ракетой УР-100 гиперзвуковыми боеголовками «Авангард». Количество поступающих на вооружение комплексов будет увеличиваться. Поэтому и такие расходы», — рассказал эксперт.

Также Леонков прокомментировал подписание думским комитетом документа, из которого следует, что в России планируется увеличить численность офицеров и военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, а соответственно увеличатся и связанные с этим расходы.

«Скорее всего, речь будет идти о том, что в ближайшее время примут закон об изменении численности контрактников. Этот вопрос давно назрел. Сейчас обстоятельства складываются так, что количество факторов риска по периметру границ наших, к сожалению, растет», — отметил военный эксперт.

Также издание приводит и мнение члена экспертного совета ВПК, главного редактора издания «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, который отметил, что увеличение расходов России на ядерно-оружейный комплекс вызвано тем, что реализуются программы по созданию нового оружия. В частности, речь идет о ракетах «Циркон», «Сармат», «Авангард» и «Буревестник», а также о строительстве новейших атомных подводных лодок проекта «Борей-А» с новыми ядерными боевыми частями.