Житель Калмыкии стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Житель Республики Калмыкия стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Ему грозит реальный срок.

Следствие установило, что ранее судимый 38-летний уроженец Калмыкии, находясь в ФКУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия», нарисовал на страницах книги из библиотеки исправительного учреждения нацистскую символику. Кроме того, он оставил записи, в которых положительно оценил деятельность нацистской партии Германии.

Подобные высказывания он озвучивал вслух. Свидетелями стали 19 осужденных, которые были на прогулке на территории колонии. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый, который совсем недавно вышел из колонии, может снова там оказаться. Его задержали и предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.