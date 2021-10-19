В Москву вернулся ряд ограничений из-за ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы столицы.

Согласно документу, с 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Данная мера не касается тех, кто переболел инфекцией в течение последних шести месяцев или прошел вакцинацию.

Также 30% от общего числа сотрудников московских предприятий и организаций должны будут перейти в удаленный режим работы. Исключение составляют те сотрудники, чье присутствие является критически важным, а также вакцинированные и переболевшие.

Кроме того, главный санитарный врач по Москве принял решение с 19 октября увеличить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. До начала следующего года привиться двумя компонентами вакцины от коронавируса должны не менее 80% от общего числа сотрудников предприятий данной отрасли.