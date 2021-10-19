Еврокомиссия «шантажирует» Польшу экономическими санкциями

Дебаты между премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на площадке Европарламента завершились спором и угрозами санкций. Глава Еврокомиссии напомнила Варшаве о «победе над коммунистической диктатурой» 40-летней давности и заявила, что многие достижения страны в данный момент встают под знак вопроса.

Конфликт между Польшей и Евросоюзом обострился в тот момент, когда конституционный суд страны решил признать верховенство национального законодательства над законами Европейского союза (ЕС) «в некоторых случаях». Польская Фемида постановила, что несколько положений Договора о Европейском союзе противоречат Основному закону государства.

Члены Еврокомиссии оказались недовольны таким решением. Госпожа фон дер Ляйен посетовала, что вердикт конституционного суда «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза» и является вызовом европейскому законному порядку. Спикер пригрозила стране экономическими санкциями, если она не отступит от своей позиции:

«Еврокомиссия изучает вердикт, но уже могу сказать, что крайне обеспокоена решением суда, которое бросает вызов фундаментальным принципам ЕС. Это прямая угроза европейскому юридическому единству. Мы не допустим, чтобы возникала угроза нашим общим ценностям. Мы примем меры».

После того, как в Европарламенте прозвучали заявления об экономических санкциях, Матеуш Моравецкий обратил внимание, что Польша «подверглась нападению» со стороны руководства Евросоюза.

«Шантаж не должен считаться допустимым методом ведения политики», — подчеркнул глава польского правительства.

Ранее Брюссель уже требовал санкций против Варшавы. В начале сентября зампредседателя Еврокомиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Вера Йоурова напомнила Моравецкому, что решения Европейского суда должны соблюдаться по всему Евросоюзу.