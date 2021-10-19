Власти Севастополя ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена в Севастополе, сообщается в постановлении врио главного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова.

Новые меры приняты с целью предупреждения дальнейшего распространения новой COVID-19 среди крымчан. В число граждан, подлежащих обязательной вакцинации, вошли представители сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, торговли, курьерской доставки, общественного питания, транспорта, МФЦ, бытовых услуг, салонов красоты, ЖКХ и др.

Запланированный охват вакцинации сотрудников составляет не менее 80% от штатной численности. Вакцинация первым компонентом прививки от COVID-19 будет проходить до 15 ноября текущего года, вторым компонентом — до 20 декабря.

Обязательная вакцинация не распространяется на лиц, имеющих абсолютные противопоказания к проведению прививок против COVID-19. Для подтверждения этого статуса потребуется официально оформленный медицинский отвод, выданный учреждением здравоохранения.

На сегодняшний день, уровень заболеваемости в Республике Крым поддерживается преимущественно трудоспособным населением. Удельный вес лиц в возрасте 18-64 года в совокупном числе заболевших составляет 50-61%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала ввести новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, ввести удаленку для пожилых сотрудников и сделать в ноябре нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, сообщает телеканал «360».