Депутат Госдумы Бессараб оценила идею бесплатной раздачи планшетов пенсионерам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минтруд РФ с предложением бесплатно обеспечить планшетами российских пенсионеров. Об этом сообщает агентство RT. По словам автора идеи, позволить себе покупку гаджета могут далеко не все пожилые люди, как того требует современный мир.

Эту инициативу поддержала депутат Госдумы VIII созыва Светлана Бессараб, отметив, что предложение без сомнений пользовалось бы спросом среди старшего поколения, которое в большинстве своем уже активно пользуется соцсетями. Но реальность реализации этой затеи народная избранница поставила под сомнение.

Она напомнила, что в минувшем месяце государство потратило «колоссальную сумму» на единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей.

«Если мы посчитаем примерно, что у нас 42 миллиона сегодня пенсионеров в РФ (в том числе работающих пенсионеров), а планшет будет стоить около 10 тысяч, то мы получим уже 420 млрд рублей. Готов ли к этому бюджет — это вопрос к министерству финансов», — продолжает Бессараб. — «Но саму идею, конечно, стоит оценить».

Депутат отметила, что «было бы неплохо задуматься» и над тем, чтобы обеспечить бесплатными планшетами еще и детей из многодетных и малоимущих семей. Особенно в условиях очередной волны коронавируса, которая обрушилась на Россию этой осенью.

Бессараб не исключает, что учебные заведения во многих регионах вскоре могут вновь вернуться к дистанционному обучению, поэтому вопрос с обеспечением бесплатными гаджетами школьников сейчас наиболее актуален.

«Необходимо оценить возможности нашего федерального бюджета, потому что я так понимаю, что региональные бюджеты многие по наполненности просто не смогут этого сделать. По самым минимальным оценкам у нас порядка 30 млн семей с детьми, которые могут нуждаться в этом приобретении, если делать безусловные ставки», – рассудила собеседница «ПС».

Ранее стало известно, когда в России станут повышать пенсии дважды в год. Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал «Политике Сегодня», что в ближайшие 3 года индексация выплат будет происходить 1 февраля и 1 апреля, и если зимой коэффициент будет фиксированным, то весной он будет меняться «в зависимости от наполненности бюджета Пенсионного фонда».