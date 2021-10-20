Быть или не быть. Возможна ли встреча Путина и Зеленского

Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о желании встретиться с Владимиром Путиным. Примечательно, что до сих пор администрация украинского президента озвучивала бескомпромиссные условия для проведения саммита. Однако сейчас Зеленский сообщил, что готов к рандеву «в любом формате», но не обозначил повестку.

На самом деле, что мешает президентам провести встречу, и так ли уж необходим диалог между Зеленским и Путиным разбиралась «Политика Сегодня».

Крымский камень преткновения

Ключевым препятствием встречи Путина и Зеленского стал вопрос «принадлежности» Крымского полуострова. Украинская сторона на протяжении последних семи лет, путем санкций и с условной поддержкой Европы, надеется «вернуть» контроль над республикой.

В ответ Москва неоднократно указывала на несостоятельность претензий Киева, поскольку решение выйти из состава Украины приняли сами крымчане, проголосовав в 2014 году. С тех пор обе стороны не изменили своих позиций.

Место встречи изменить нельзя?

Для любого саммита высокого уровня немаловажную роль играет место проведения. Однако в этом вопросе стороны тоже не могут прийти к согласию.

В апреле этого года Зеленский обратился к Путину с предложением пообщаться «в любой точке Донбасса», где происходят активные боевые действия.

Путин инициативу не поддержал, заявив, что президент Украины должен обсуждать проблемы Донбасса с руководством ЛНР и ДНР. При этом российский лидер подчеркнул, что готов к диалогу по двусторонним отношениям двух стран, и пригласил Зеленского в Москву. Но на такой шаг украинский лидер пойти не может — на родине визит в столицу России наверняка расценят как «поездку на поклон».

Казалось, очевидным решением могла бы стать нейтральная площадка, но и тут тупик. Традиционное место встречи — Минск, с которым Москва поддерживает добрососедские отношения, не считается в Киеве достаточно нейтральным. Европа, вероятно, не подходит России из-за откровенной политизированности Брюсселя.

Нет доверия — нет диалога

Сложности есть и в вопросе протокола. Проблема не в том, будут ли политики пожимать друг другу руки, а в поведении и соблюдении установленных правил. В этом аспекте господин Зеленский успел зарекомендовать себя не с лучшей стороны.

Например, во время совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель Зеленский грубо нарушил дипломатический этикет, буквально заставив канцлера ФРГ отвечать на вопрос немецкого журналиста о помощи Украине в развитии ее ВМФ. Подобные манеры подрывают доверие к политику, а в случае с Зеленским еще и порождают опасения: попытается ли он из встречи любого уровня устроить шоу а-ля «Квартал 95».

Так, директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в адекватности украинского президента и предположил, что власть несколько «затмила мозги» бывшему актеру комедийного жанра.

Более того, уверен политолог, ни о каком доверии не может быть и речи: даже если Зеленский готов к саммиту в любом формате с заранее оговоренной повесткой, то не стоит сомневаться — всю встречу он посвятит «бреду» про Крым и ЛДНР, которые Россия обсуждать не намерена.

Быть или не быть

Исходя из столь непримиримых разногласий, возникает вопрос: нужна ли эта встреча вообще. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что необходимости в саммите нет.

«Со стороны Зеленского это [предложение встретиться — Прим. ред.] просто дешевый хайп. Россия дала исчерпывающий ответ: она готова обсуждать двусторонние отношения, а не вопросы связанные с ЛДНР и Крымом. А поскольку Украина ничего другого обсуждать не хочет, то это подрывает формат как таковой и говорит о том, что украинская сторона на самом деле хочет не встречи», — сказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Истинные стремления Киева, рассуждает Брутер, сводятся к тому, что он намерен за счет «некой фейковой повестки» создать информационную картину, «где Украина как бы обвиняет Россию, а РФ соглашается с этим».

Данилин тоже склонен считать, что Путину встречаться с Зеленским незачем, но по другим причинам. Политолог напомнил, что сейчас на Украине рассматривают законопроект, который фактически может поставить крест на Минских соглашениях. Учитывая, что российская сторона настаивает на соблюдении этих договоренностей, а Киев категорически отказывается их выполнять, то саммит Путин — Зеленский попросту не имеет смысла, подвел итог эксперт.