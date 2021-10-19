Девушка и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Игринском районе Удмуртии

Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика и девушки в ДТП. Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП.

Смертельная авария произошла на трассе М7 в Игринском районе Удмуртии. Там столкнулись три автомобиля: две легковые машины и грузовик.

По предварительным данным, фура выезжала со второстепенной дороги и не пропустила иномарки, которые двигались по главному пути. В результате столкновения пассажиры Chevrolet, двухлетний ребенок и 23-летняя девушка, получили смертельные травмы. Водители двух легковых машин пострадали, но выжили. Им оказали медицинскую помощь.

Водитель грузовика не пострадал. Он стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура взяла на контроль расследование дорожного происшествия.