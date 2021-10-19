Мурашко перечислил субъекты России, которые вызывают опасения из-за ситуации с COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал семь субъектов страны с напряженной ситуацией по коронавирусу.

Эпидемический процесс протекает в российских регионах несимметрично. В результате, в число регионов с напряженной коронавирусной ситуацией вошли Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

Основную массу россиян, заболевших COVID-19, составляют невакцинированные граждане. Поэтому заражений коронавирусной инфекцией в стране связан, в первую очередь, с поведением населения и низкими темпами вакцинации, убежден Мурашко.

Вакцинация — главный инструмент в борьбе пандемией. Запись процедуру доступна в отделах регистратуры поликлиник или на портале госуслуг. Прививку от COVID-19 можно сделать на базе медицинских учреждений, в популярных общественных местах, а также в мобильных пунктах вакцинации.