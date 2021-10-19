Землянский: доход «Газпрома» от «СП-2» уже исчисляется миллиардами

Новый российский газопровод «Северный поток – 2» уже на протяжении нескольких месяцев приносит России доход, который покрывает и потери от пандемии, и проигранные суды и даже строительство самого газопровода.

Об этом в эфире YouTube-канала Ukrlife рассказал украинский политолог Валентин Землянский.

«С точки зрения бизнеса "Северный поток-2" уже несколько месяцев приносит доходы. "Газпром" вложил пять миллиардов евро, еще пять вложили европейские компании. Согласно инвестиционному плану возврат средств должен был произойти в течение 15 лет. Дополнительные доходы "Газпрома" сейчас исчисляются миллиардами долларов. Сейчас они перекрывают инвестиции в "Северный поток-2" и проигрыш Польше и Украине в арбитражном суде», — сообщил эксперт.

Таким образом российская компания «Газпром» окупила все потери, связанные со строительством прямого газопровода из России в Германию в обход Украины и с давлением на данный проект. Хотя речи о сверхдоходах не идет – поставщик газа планировал получать по 200 долларов за тысячу кубометров, а теперь получает по 300.

«Эти 100 долларов умножить на объем поставки на 200 миллиардов кубометров газа, которые в этом году пройдут по европейскому направлению. "Газпром" сейчас перекрывает все потери, которые были в прошлом году из-за пандемии и проигрыши в европейских арбитражах, которые были в прошлые годы и отбивают "Северный поток-2", — добавил Землянский. — Сам проект, будучи еще не работающим, уже себя окупил».

Напомним, ранее стало известно, что Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока – 2» без которой новый газопровод не может быть введен в эксплуатацию. При этом глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев подал заявку с единственной целью – помешать сертификации «Северного потока – 2», так как газопровод якобы не соответствует европейскому законодательству.