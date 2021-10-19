Вирусологи Чепурнов и Волчков заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в России к январю 2022 года

Прогноз на спад заболеваемости коронавирусом в России составили начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Темпы заражения могут снизиться к январю 2022 года, скорее всего, пандемия пойдет по сценарию прошлого года. Вторая волна коронавируса в 2020 году пришлась на осень-зиму и пошла на спад после Нового года.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию... Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать», — пояснил в беседе с URA.RU Чепурнов.

Вирусолог Волчков добавил, что разница между прошлогодней и нынешней волной только в том, что сейчас у людей есть возможность защититься от коронавируса. Он выразил недоумение по поводу того, что многие не пользуются этим шансом спасти свою жизнь. В России для массовой вакцинации применяют четыре препарата, подчеркнул Волчков.

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом и внесла несколько предложений для снижения эпидемиологической напряженности в стране. Она предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, отправить на дистанционку работающих пенсионеров и на самоизоляцию неработающих, сообщает телеканал «360».