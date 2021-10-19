«Больница — позор». Невидимый союзник поможет Клычкову сохранить пост главы Орловщины

В больницах Орловской области закончились койки для приема тяжело больных коронавирусом пациентов. Неутешительную весть жителям региона принес губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопросы в ходе прямого эфира в Instagram. Судя по всему, отныне на Орловщине людей с поражением легких и высокой температурой будут укладывать на пол в больничных коридорах.

Тем временем пейзаж «города первого салюта» совсем не празднично венчает недостроенная областная клиническая больница, ее безжизненный корпус местные власти не замечают уже больше десяти лет. За это время у проекта сменилось три подрядчика, строить больницу начали еще при губернаторе Егоре Строеве в 2006–2007 годах.

Недавний визит главы российского правительства Михаила Мишустина на Орловщину и его реакция на столь пессимистичный долгострой подкрепили предположения ряда политических Telegram-аналитиков о том, что править 42-летнему Клычкову осталось недолго.

«Это просто позор, — не стеснялся в выражениях премьер-министр. — Это беда, просто безобразие. 14 лет, фактически долгострой превратился в арт-объект. Закопали все деньги. Это же беда, ну разве так можно? Сердце кровью обливается, когда видишь такие истории. Ну и как после этого люди будут относиться к власти, в том числе к местной, когда видят подобное безобразие?».

Спустя несколько часов, подводя итоги визита вместе с Андреем Клычковым, Мишустин дал более взвешенную оценку плачевной ситуации с областной больницей:

«Мы с вами договорились, что вы возьмете под личный контроль строительство этой больницы. Все федеральные органы исполнительной власти, от которых это зависит, будут работать в ежедневном режиме, чтобы поправить ситуацию. Мы договорились, что ждем результатов экспертизы проектно-сметной документации, которая в ноябре должна выйти, после чего все соответствующие необходимые бюджетные лимиты будут выделены для достройки этой больницы».

При этом высокопоставленный гость заметил, что здание готово больше, чем на 80%, однако уже требует модернизации, чтобы обеспечить врачам и медсестрам нормальную работу в условиях пандемии.

Аналитические Telegram-каналы интерпретировали критику Мишустина как сигнал к скорой отставке Клычкова. «Незыгарь», например, указал на опрометчивость отказа от депутатского мандата. В конце сентября руководитель Орловской области, чья фамилия была в общефедеральном списке КПРФ на выборах в Госдуму, воспользовался правом отдать свое место в нижней палате парламента менее узнаваемому сопартийцу.

«Нам с вами есть еще что сделать. Я хочу, чтобы к 2023 году бюджет Орловской области с 28 млрд в 2017 года увеличился минимум до 50 млрд рублей. Я хочу, чтобы мы решили вопрос по Западному обходу, чтобы достроили ММЦ, кампус», — сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.

Прелюдией к управленческому реквиему Клычкова прозвучала серия коррупционных скандалов. Особенно резонировала история, в которой мэр Орла Юрий Парахин «проложил» улицу к своему особняку за счет городского бюджета. В конце сентября ему предъявили обвинение в «злоупотреблениях должностными полномочиями с тяжкими последствиями» (до 10 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Символичным оказалось и то, что 2 сентября, в день рождения Клычкова, Минфин РФ включил Орловскую область в черный список из 17 регионов, нарушивших условия получения бюджетных кредитов. По мнению экспертов, опрошенных изданием URA.RU, в будущем регионы-фигуранты списка могут остаться без федеральных денег на инфраструктурные проекты. Положение руководителей данных субъектов РФ омрачает тот факт, что провальная финансовая политика противоречит установкам президента Путина зарабатывать, а не наращивать долги. Сейчас госдолг Орловщины превышает 20 млрд рублей.

Как бы то ни было, менять губернатора «на переправе» — это весьма дилетантский подход, поэтому досрочно прощаться с губернаторским креслом Клычкову не придется. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Политолог убежден в том, что с «красным» управленцем во главе у Орловщины больше шансов справиться с COVID-19, чем без него.

«Гипотезы о скорой отставке, когда ситуация с коронавирусом на пике, это не самые адекватные рассуждения. Просто потому, что в текущей ситуации любой новый руководитель, который прибудет в регион, не будет погружен лучше и больше в специфику решения вопроса госпитализации. Здесь, скорее, нужна более активная работа главного врача и различных служб. К примеру, у нас же есть опыт развертывания временных военных госпиталей. Если ситуация будет критическая, я уверен, что Клычков примет необходимые меры», — заявил эксперт.

Смена главы региона в такой ответственный момент не решит проблему, а только усугубит ее. По итогам работы губернатора-коммуниста Москва может принять кардинальные решения, но пока говорить об этом рано, отрезал Петр Кирьян.

В наиболее актуальном рейтинге влиятельности губернаторов от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Андрею Клычкову отвели 82-ю строчку или третье место с конца. Компанию ему составили глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

В данный момент на ИВЛ в Орловской области находятся 86 человек, все 1854 коек для больных вирусом COVID-19 заняты. На посту руководителя региона Клычков находится с 5 октября 2017 года. Срок его губернаторских полномочий завершится в 2023 году.