Представитель президента РФ по Сирии Лаврентьев поприветствовал начало работы комитета САР в Женеве

Сирийский Конституционный комитет в Женеве возобновил свою работу. Российская сторона приветствует начало деятельности структуры, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Лаврентьев выразил надежду на эффективную работу комитета. Россия рассчитывает на успех по договоренностям, которые касаются конституционных преобразований.

«Мы безусловно приветствуем начало работы и надеемся, что сторонам удастся выйти на достижение договоренностей, касающихся конституционной реформы», — выступил представитель РФ после прибытия в Женеву 19 октября.

Александр Лаврентьев добавил, что российская делегация планирует провести встречи в ходе шестой сессии работы Конституционного комитета в Женеве.

Ранее стало известно, что малая группа сирийской структуры провела первое после девятимесячного перерыва заседание в Швейцарии. Шестой по счету раунд комитета продлится неделю.