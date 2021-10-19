Политолог Сатановский констатировал потерю терпения России из-за выпадов НАТО

Россия «не устраивает подлянок» НАТО, но должна помнить, что в драке обычно побеждают не самые честные. Об этом сказал политолог Евгений Сатановский.

Он констатировал, что Москва ведет себя с Североатлантическим альянсом «по-джентльменски». Российским властям стоит отказаться от политики ответных мер и начать вести себя более жестко. России достаточно ответить всего один раз, но так, чтобы у НАТО больше не появилось желания выступать с провокациями в ее адрес.

«В драке не тот побеждает, кто все правила соблюдает, особенно, если это драка без правил, а тот, кто противника быстрее и ловчее уконтрапупит. Причем так, чтобы тот не мог встать и ему ответить — не на что было бы ему вставать и отвечать нечем», — предложил единственный способ одолеть НАТО Евгений Сатановский.

Альянс постоянно испытывает терпение России. Например, он назначил в качестве представителя НАТО в РФ польского генерала Роберта Пшеля, который Россию на дух не переносит.

«Было понятно, что это осознанный выбор руководства НАТО, более чем ясно символизирующий, чего нам от этих ребят ждать», — подчеркнул политолог.

Сатановский уверен, что многие представители России уже теряют терпение. Сначала более жесткую позицию заняли дипломаты. Скоро дело дойдет и до военных с политиками, и тогда «или тычинка вдребезги пойдет, или пестик пополам», уверен эксперт.

Ранее НАТО объявила о высылке российских дипломатов. В ответ РФ прекратила работу миссии Альянса в Москве.